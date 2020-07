Svårt funktionshindrad får all hjälp indragen: ”Handlar om en komplicerad bedömning”

KRISTIANSTAD Kåre Kristensson, 30, som är svårt funktionshindrad har länge haft 243 timmars personlig assistans i månaden. Men nu drar kommunen dragit ned hans hjälpbehov till noll timmar, rapporterar Kvällsposten.

Kåre har den medfödda sjukdomen metatrofisk dysplasi, en sällsynt skelettsjukdom som hindrat skelettet från att växa och utvecklas.

Han är drygt en meter lång, har försvagade muskler och skelett och kan bara gå runt 15 meter med stort besvär utan sin rullstol.

Kåre har dessutom flera andra sjukdomar, som astma, allergier mot bland annat födoämnen, nedsatt immunförsvar, svår migrän samt ulcerös kolit, en kronisk inflammation i tarmen, som kan innebära ständiga toalettbesök.

Kåres vårdbehov har de senaste åren beräknats legat på 243 timmar i månaden – cirka åtta timmar om dagen.

– Kåre behöver hjälp med nästan allt. Det är alltifrån att klä på sig, gå på toaletten, dela maten på tallriken och se till att han inte sätter i halsen, säger Kåres mamma och personliga assistent Barbro Jönsson till Kvällsposten.

Men nu har Kristianstads kommun beslutat att Kåre inte har något behov av assistans alls. Enligt kommunens beräkningar är Kåres behov av personlig assistans bara fyra timma och femtio minuter i veckan. Hans behov av assistans för toalettbesök har exempelvis beräknats till 20 minuter – per dag.

Då det sammanlagda behovet enligt kommunens beräkning är så lågt anses Kåre inte ha rätt till någon hjälp alls. Hjälpbehovet ska istället tillgodoses genom exempelvis hemtjänsten.

Gertrud Eklund, enhetschef med ansvar för myndighetsutövningen inom LSS i Kristianstads kommun, vill inte kommentera det enskilda ärendet men försvarar kommunens uträkning av vårdbehov.

– Det handlar om en komplicerad bedömning där LSS-insatsen är uppdelad i det som anses som grundläggande behov och sedan andra behov. Om den enskildes grundläggande behov inte anses nå upp till ett visst antal timmar per vecka, görs heller ingen bedömning eller prövning enligt de andra behoven, säger Eklund till Kvällsposten.

Kåres familj överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som gav dem rätt. Men kommunen har överklagat till kammarrätten i Göteborg där ärendet ska prövas på nytt. Under tiden har all assistens till Kåre dragits in.

Kåre själv säger till Kvällsposten att han inte ens träffat de handläggare som uttalat sig i ärendet.

– Det är deprimerande, de har inte förstått min situation. Handläggarna som uttalat sig i ärendet har inte ens träffat mig personligen, säger Kåre till Kvällsposten.

