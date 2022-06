Sverige bidrar till ny kärnkraft – i Ukraina

Ukraina har invaderats av Ryssland och utkämpar just nu ett av de mest omfattande krig som världen upplevt sedan andra världskriget. Men trots det satsar Ukraina på att bygga ut ny kärnkraft, rapporterar World Nuclear News. Och det krigsdrabbade landet får hjälp från Sverige.

Det handlar om ett tidigare avtal om att bygga fem nya kärnkraftsreaktorer i landet, som har utökats till nio. Man ska också sluta använda ryskt kärnbränsle, som kommer ersättas med kärnbränsle som produceras i en fabrik i Västerås i Sverige.

Det handlar om en fabrik som ägs av det amerikanska företaget Westinghouse, som tillsammans med det statliga ukrainska företaget Energoatom ska bygga de nya reaktorerna och förse dem med bränsle.

Sveriges engagemang i planerna underströks av att Sveriges ambassadör i Ukraina Tobias Thyberg medverkade vid mötet på kärnkraftverket i Khmelnitsky i Ukraina där avtalet undertecknades.

Närvarande på mötet var också Ukrainas energiminister Herman Halushchenko, Westinghouses VD Patrick Fragmnan och Energoatoms President Petro Kotin.

– Även under denna utmanande tid fortsätter vi att aktivt arbeta med Westinghouse, vår strategiska partner. Vi kommer utöka vårt samarbete och är säkra på att vi tillsammans inte bara kommer skriva ett nytt kapitel i Ukrainas kärnkraftshistoria, utan också göra ett viktigt bidrag till Europas energi-oberoende, säger Kotin i ett uttalande.

In continued support of our colleagues & friends in #Ukraine, we’ve signed an agreement with @energoatom_ua to supply all #NuclearFuel for their operating fleet in Ukraine & increase the number of AP1000® plants Energoatom will build from 5 to 9 units. https://t.co/72Cp4GE9p4 pic.twitter.com/fZKV4G8aus

— Westinghouse Nuclear (@WECNuclear) June 3, 2022