Sverigedemokraternas besked: Stoppa kvotflyktingar och satsa en miljard kronor på återvandring

SVERIGE Med mindre än två veckor kvar till valet ger Sverigedemokraterna en försmak på det kommande valmanifestet. Slopad kvotinvandring och pengar till återvandring är två förslag på migrationsområdet.

Senare i veckan kommer Sverigedemokraternas valmanifest att publiceras och nu går Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson för SD, ut och meddelar att SD kommer driva att Sverige slutar ta emot kvotflyktingar via FN, det uppger Aftonbladet.

Kvotflyktingmottagandet de senaste åren har legat på ungefär 1900 personer men under 2015 kom den migrationsuppgörelse i riksdagen som fastslog att den siffran ska utökas till 5000 personer per år som kommer in via kvotinvandring. Nu går SD ut och kräver ett stopp för kvotinvandringen.

– Principiellt tycker vi att kvotflyktingsystemet är något bra. Men vi har också varit tydliga med att det här förutsätter att vi har möjlighet att ta emot i Sverige. Det förutsätter att vi har ordning och reda i våra system. Under ett eller ett par års tid framöver ser inte vi att den möjligheten finns, säger Paula Bieler, migrationspolitisk talesperson för SD, till Aftonbladet.

SD vill även lägga en miljard kronor på återvandringsinsatser som ska underlätta för människor att återvända till sina hemländer.

– En del kommer att behöva gå till att Migrationsverket ställer om till att fungera som en handläggningsenhet. En del kan gå till sådant som resan hem men också att man har en etableringsslant på plats hemma, berättar Paula Bieler, om återvandringsmiljarden.