SVT bjöd inte in SD till EU-valsdebatt: ”Fel av oss”

SD-politikern Simon Alm i Uppsala fick rycka in i all hast för att möta andra politikers toppnamn i EU-valet, detta trots att han själv inte står på en EU-lista. Bakgrunden är att SVT från början inte bjöd in SD alls, men ändrade sig i sista stund efter beslut av Daniel Legue, redaktionschef och ansvarig utgivare på SVT i Uppsala. – Det var ett fel av oss som jag rättade till, säger han till Nyheter Idag.

Under fredagen arrangerades en EU-debatt på Rosendalsgymnasiet i Uppsala inför det stundade valet som SVT sände. Men SD var inte inbjudna till debatten och partiets regionråd i Uppsala Simon Alm reagerade när han förstod att debatten skulle äga rum.

”Vi hade inte fått någon inbjudan så vi konfronterade SVT”, skriver han på Facebook.

Men enligt Alm var beskedet ett ”nej” från SVT. Först en timme innan debatten startar ändrar sig tevekanalen och bjuder in Sverigedemokraterna att vara med. Eftersom ingen av SD:s namn på EU-valslistan fanns att tillgå med så kort varsel fick Alm själv hoppa in och företräda sitt parti, trots att han saknade tid att förbereda sig.

”I programmet bjöd SVT dock på ett erkännande om att de ändrat sig i sista stund, men inte på det faktum att det knappast hade skett utan våra påtryckningar”, skriver Alm som också menar att ”vänstervridningen på public service måste bort”.

Ansvarig utgivare: ”Fel av oss”

Nyheter Idag har talat med Daniel Legue, redaktionschef och ansvarig utgivare för SVT i Uppsala. Han bekräftar i stort det Alm berättar och redogör för hur tanken från början såg ut med arrangemanget. Ej heller Feministiskt initiativ var inbjudna till debatten, berättar han.

– Då hade reportrarna som höll i debatten tänkt att bjuda in de partier som har en lokal representant i EU-valet. De partier som inte hade det var Fi och SD. Det var tanken.

Legue förklarar att han först inte var informerad om detta och när han fick veta hur reportrarna resonerat, efter att SD hört av sig med klagomål, beslutade han att alla måste få lov att vara med. Därmed fick också SD och Fi en inbjudan, om än med kort varsel. Ingen från Fi kunde komma, däremot hastade sig Simon Alm till debatten i princip oförberedd.

– Det var ett fel av oss som jag rättade till, säger Legue.

Simon Alm får beröm från SVT-chefen

Daniel Legue säger att han förstår om Alm känner sig irriterad på hur det hela hanterades. Men trots allt menar han att debatten gick bra och han passar även på att ge Simon Alm beröm för sin insats, synnerligen med tanke på de snabba vändningarna.

– Jag trodde han skulle säga att ”jag är inte förberedd”. Men inte i någon fråga eller någon duell sa han att ”det där kan inte jag svara på för jag har inte förberett mig”. Utan han var väldigt påläst och duktig.

Alm skriver även i sin Facebookuppdatering att ”på plats visade det sig att de inte heller hade tänkt låta Moderaterna få vara med”. Den uppgiften tillbakavisar emellertid Legue. Moderaternas lokala namn på EU-listan Stefan Olsson kunde inte närvara och istället kallades Markus Lagerquist in i hans ställe.