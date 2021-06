SVT/Novus: C tappar stort efter regeringskrisen – V och SD ökar kraftigt

Centerpartiet tappar stort i SVT/Novus senaste mätning, som gjorts efter att Stefan Löfven röstades bort i en misstroendeomröstning. De stora vinnarna i mätningen är dessutom de partier som C försökt isolera med januariavtalet – Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Centerpartiet ser ut att bli den stora förloraren på regeringskrisen. I alla fall om man ska tro den senaste mätningen från SVT/Novus, där partiet tappar 1,5 procentenheter och får 7,9 procent, vilket är lägre än partiets senaste valresultat på 8,6 procent.

Den stora vinnaren i mätningen är Sverigedemokraterna, som väckte misstroendet mot regeringen. Partiet ökar med 2,2 procentenheter vilket ger dem 21,4 procent, bara 0,4 procentenheter bakom Moderaterna som nätt och jämt håller ställningen som näst största parti med 21,8 procent.

Även Vänsterpartiet noterar en rejäl ökning på 1,6 procentenheter i ökningen, vilket ger partiet 11,2 procent. Just V och SD är de två partier C har velat utestänga från inflytande med januariavtalet, vilket gör mätningen särskilt bekymmersam för C.

– Mittenstrategin har inte gått hem hos väljarna. Istället finns det någon slags bild av att Centerpartiet måste välja mellan Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, trots att de inte vill, säger Novus VD Torbjörn Sjöström till SVT.

Mätningen gjordes mellan 21 juni och 27 juni, med andra ord till efter att Stefan Löfven röstades ned som statsminister. Förändringarna för C, SD och V är de enda statistiskt säkerställda i mätningen.

När det gäller övriga partier kan noteras att MP tappar 0,7 procentenheter och hamnar under riksdagsspärren med 3,5 procent.

Under riksdagsspärren ligger också sedan länge Liberalerna, som inte fått det rejäla lyft partiet behöver genom att lämna januariavtalet. Partiet ökar med 0,2 procentenheter, vilket ger 2,5 procent och en lång väg upp till riksdagsspärrens 4 procent.

SVT/Novus partisympatiundersökning för juni Förändring sedan förra mätningen inom parentes. Socialdemokraterna 25,5 (-0,6) Moderaterna 21,8 (-0,8) Sverigedemokraterna 21,4 (+2,2) Vänsterpartiet 11,2 (+1,6) Centerpartiet 7,9 (-1,5) Kristdemokraterna 5,0 (-0,3) Miljöpartiet 3,5 (-0,7) Liberalerna 2,5 (+0,2)

