SVT om 50 cent: ”Ska han rösta som en rik amerikan eller som en svart amerikan?”

STOCKHOLM Rapartisten 50 Cent har bestämt sig för att rösta på Donald Trump då han befarar stora skattehöjningar om Joe Biden vinner valet. SVT:s Kulturnyheterna frågar sig var 50 Cents lojalitet ligger, om han ska rösta som en rik amerikan eller som en svart amerikan, något som Facebooksidan ”Granskning av public service” var först att uppmärksamma.

50 Cent sågar de skattehöjningar som Demokraterna uppges genomföra om Joe Biden vinner valet. Därför planerar han att rösta på den sittande presidenten Donald Trump, republikan.

”Ja, jag har ingen lust att heta ”20 cent”, skriver 50 cent luttrat i en tweet om att den sammanlagda skatten kan bli så hög som 62 procent i delstater som New York eller Kalifornien.

👀Yeah, i don’t want to be 20cent. 62% is a very, very,bad idea. 😟i don’t like it ! #abcforlife nov 18 #starzgettheapp pic.twitter.com/y9TsSs0o6Q

— 50cent (@50cent) October 20, 2020