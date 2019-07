SVT-reporter: Kan inställd renovering för 15 år sedan vara orsak till skjutningen i Sollentuna?

När SVT Nyheter i Stockholm söker svar på varför söndagens skjutning i Sollentuna kunde inträffa intervjuar de Anna-Lena Johansson (L), vice ordförande för kommunstyrelsen i Sollentuna. En kvinnlig SVT-reporter frågar politikern om en inställd renovering av Malmvägen för 15 år sedan kan vara en förklaring till skjutningen.

Under den blodiga söndagen inträffade tre skjutningar och två personer dog. Tidigare under dagen har statsminister Stefan Löfven kommenterat händelsen och lovar att de kriminella gängen ska ”knäckas”. Även SVT uppmärksammar händelsen under måndagen och de försöker få svar på orsaken till det dödliga våldet.

I ett klipp som publiceras på SVT:s hemsida intervjuar en reporter politikern Anna-Lena Johansson, vice ordförande för kommunstyrelsen i Sollentuna – den kommun där den första skjutningen inträffade.

– Malmvägen är ett väldigt eftersatt bostadsområde. För 15 år sedan ungefär ställde man in renoveringen av hela Malmvägen. Vad tänker du? Ditt parti var vid makten då? frågar reportern och fortsätter:

– Om ni hade satsat tidigare när de här ungdomarna var små barn, tror du ni hade haft samma problem som idag?

Kommunpolitikern svarar SVT-reportern att de visst vidtagits åtgärder.

– Tidigare var det gångar över Malmvägen som var otrygga. De har tagits bort, liksom gångarna mellan husen.

Kritisk till inslaget

Nyhetsinslaget från SVT har inte gått obemärkt förbi. Facebookanvändaren Bengt Johansson återger intervjun med politikern och riktar skarp kritik mot vad han menar är undermålig journalistik.

”Hur verklighetsfrånvända kan journalister och politiker egentligen bli? Tror de verkligen på fullaste allvar att grov och importerad kriminalitet kan förebyggas med hjälp av renoverade vägar?” frågar Johansson retoriskt.

Och han får medhåll i kommentarsfältet.

”Man tror inte det är sant när man ser nyheter, känns som de spelar upp en fars i tv:n”, skriver den borgerliga samhällsdebattören Jens Kittel.

Även på Twitter uppmärksammas inslaget av Edvin Alam, tidigare engagerad i Moderaterna.

Faktum är att Sollentuna har många förebyggande insatser. Bra skola, finns barn- och ungdomsverksamheter, låg arbetslöshet, sommarjobb m.m. Samt, genomfört renoveringar av fastighetsbeståndet i Malmvägen. Byggt nya bostäder, student och brf. Rustat upp utemiljön. #svpol — Edvin Alam (@edvinalam) July 1, 2019