SVT-runkaren kan förlora jobbet i tv-rutan – Nu anklagas SVT för moralpanik

SVERIGE En programledare på SVT roade sig på fritiden med att dra en handtralla på ett gym, filma sig själv, och publicera resultatet på en vuxensajt. Efter att Aftonbladet uppmärksammar SVT-runkaren meddelar det statliga bolaget att programledaren inte längre får synas i rutan. Men nu anklagas SVT istället för moralpanik.

Under onsdagen berättar Aftonbladet att en programledare på SVT låtit spela in amatörporrfilm på fritiden. Bland flera olika videoklipp syns han bland annat onanera på ett gym och enligt Aftonbladet har han även ejakulerat inne i gymmet. Vidare finns flera videoklipp publicerade på vuxensajter där mannen spelat in amatörporr. Nöjesbladet, en del av Aftonbladet, har sökt programledarens ansvarige utgivare, som inte vill kommentera.

Men Aftonbladet har även vänt sig till SVT:s presschef Camilla Hägert som ser allvarligt på mannens onani-videos. Hon meddelar att programledaren inte längre syns i teverutan och att det är ”problematiskt” för honom att fortsätta i sin ”publika roll”.

– Det är en förtroendefråga för SVT så det är klart att vi ser allvarligt på det agerandet utifrån hans publika roll, säger hon till tidningen.

”Den jäveln runkade”

Om SVT-programledarens fritidsaktiviteter bör anses påverka rollen på SVT eller inte delar sociala medier i olika läger. En debattör skriver sarkastiskt i sociala medier att ”den jäveln runkade” och jämför med att den svenska debatten om sexualitet i andra sammanhang är betydligt mer tillåtande och tolerant.

Andra som reagerar på nyheten funderar om det istället kan handla om moralpanik hos den statliga tv-jätten. Nyheter Idag har talat med presschefen Camilla Hägert för att be henne utveckla resonemanget bakom att programledaren inte längre får jobba i teverutan.

– Det handlar om ett förtroende mellan SVT och tittarna.

Hur påverkas det förtroendet? Om man är anställd på SVT måste man väl kunna vara aktiv på en porrsajt, eller står det en konflikt där mellan på något sätt?

– Nej, men om man har en publik roll på SVT så handlar det väl lite om trovärdighet.

Hur påverkar det trovärdigheten? Han kan ju vara duktig som teveankare, sen kan man ju ha åsikter om han är duktig som porrskådis…

– Vi håller på och utreder och försöker få en klarhet i vad som hänt. SVT har haft samtal med honom. Det här är också ett personalärende, vi kan inte gå in i detalj hur turerna går.

Hägert säger att SVT kommer kommunicera eventuella framtida beslut vad gäller programledarens roll på SVT.