SVT: ”Vi har en oerhörd tur som har en old school socialdemokratisk premiärminister”

SVERIGE I ett segment under SVT:s morgonprogram uttalade sig journalisten Andres Lokko som expert på brittisk kultur och jämförde landets coronastrategi med Sverige. Han hyllade Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven – som har lägre förtroendesiffror än Boris Johnson – utan att någon av programledarna Pelle Nilsson eller Carolina Neurath invände. – Vi har en ganska trumpistisk premiärminister i Storbritannien, där tilliten inte är speciellt hög, påstod Lokko.

I SVT:s morgonprogram Morgonstudion drevs på tisdagen tesen med inbjudne kulturjournalisten Andres Lokko att tilliten i Storbritannien under coronakrisen är låg och att den brittiske konservative premiärministern Boris Johnson är en orsak.

Däremot hyllades den socialdemokratiske statsministern Stefan Löfven av Lokko som dock kallade Löfven för ”premiärminister”.

– I det här fallet handlar det om att vi har en tillit. Jag tror att vi har en oerhörd tur som har en old school socialdemokratisk premiärminister just nu. Vi har ändå en tillit till politiker, på ett sätt som britterna till exempel inte alls har möjlighet att ha just nu, sade Lokko samtidigt som programledaren Carolina Neurath hummade instämmande.

Enligt Andres Lokko påminner Boris Johnson om Donald Trump och det är enligt Lokko problematiskt.

– Vi har en ganska trumpistisk premiärminister i Storbritannien, där tilliten inte är speciellt hög.

Men enligt den senaste opinionsundersökningen från Opinium har 55 procent av väljarna i Storbritannien förtroende för Boris Johnson. Förtroendet för Stefan Löfven är 44 procent, enligt SVT/Novus.

