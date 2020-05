SVT:s påstående om USA och corona: ”Världens värst drabbade”

STOCKHOLM Sverige har fler döda per 1 miljon invånare än USA. Men SVT påstår ändå i sitt program Morgonstudion att USA är värst drabbat i världen av corona. – Landet är alltså världens värst drabbade, säger programledaren Carolina Neurath.

Det är i påannonseringen av intervjun med en svensk läkare, Peter Wiklund, som jobbar i New York som den kvinnliga programledaren säger att dödssiffran i USA närmar sig 100 000 och drar slutsatsen:

– Landet är alltså världens värst drabbade.

Men om man rensar bort småländer som San Marino och Andorra, så kommer USA (291) på nionde plats i antal döda per 1 miljon invånare.

Sverige (384 döda per 1 miljon invånare) kommer på sjätteplats.

Flest döda per 1 miljon invånare har Belgien (795).

Enligt en jämförelse som brittiska Telegraph gjorde utifrån sajten Our World in Datas statistik, så var Sverige det land som hade högst dödstal per capita mellan den 13 och 20 maj (när Nyheter Idag kontrollerar mellan 15 och 22 maj har Storbritannien passerat Sverige).

Varför SVT överhuvudtaget väljer att jämföra USA med andra länder och säga att landet är ”värst drabbat” är oklart. Man har tidigare påstått att det är svårt att jämföra dödstal.

Läs mer: Påstår att det är svårt att jämföra Sveriges dödstal – nu anklagas SVT för ”lögnpropaganda”

Intervjun med den svenske läkaren Peter Wiklund handlade bland annat om hur amerikaner uppfattar den svenska coronastrategin. Wiklund menade att uppfattningen skiftat över tid. Från att amerikaner i början var nyfikna och under ett tag tyckte den svenska strategin verkade bra så har det nu övergått till något annat.

– Nu är det bara dåligt. Nu nämns Sverige med Brasilien som ett katastrofland, säger Wiklund.