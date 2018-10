Swish-journalistik är nog mer lönsam än du tror

BLOGG Det tog kanske en kvart och så pang, en sisådär 800 kronor mer på kontot. Anledningen? Jag skrev en status på Facebook och berättade att jag för första gången installerat Swish i telefonen. ”Den som vill testa att bli av med lite pengar för precis ingenting tillbaka kan testa att swisha mig”, skrev jag.

Nyligen uppmärksammade Sveriges Radio Medierna fenomenet med Swish-journalister. Det är en term som av en del används nedsättande, av andra mer neutralt. Men fenomenet är högst påtagligt och det finns nu en handfull individer som använder detta mer eller mindre för egen försörjning.

Jag har väl indirekt använd Swish en gång tidigare. När jag och Ola Sandstig bestämde oss för att skriva en bok om ”Fake News”, något som det jobbas på just nu under hösten, rasslade det in drygt 100 000 kronor över Swish bara sådär. Nog anade jag att det finns betalningsvilja, men hur mycket kan man få ihop på daglig basis om man arbetar som reporter eller journalist?

Kända profiler som Joakim Lamotte, Katerina Janouch och liknande offentliga figurer brukar inte redovisa detta öppet. Inte vad jag sett i vart fall. Ej heller föreföll någon vara särskilt sugen på att ställa upp i SR Medierna och berätta om det. Samtidigt är frågan spännande, hur mycket är folk beredda att frivilligt betala för något som ändå får gratis?

Jag vet inte om detta ger närmare vägledning, men jag drog in drygt 800 kronor på en kvart. Det är inte pengar för en artikel eller att jag ber om någonting. Det enda jag gjorde var att jag talade om på Facebook att nu har jag för första gången skaffat Swish.

”Så den som vill testa att bli av med lite pengar för precis ingenting tillbaka kan testa att swisha mig på 0707736421. Jag kommer dricka öl för alla pengar och ni kommer inte ha något för det. Möjligen en felstavad artikel på Nyheter Idag när jag är full”, skrev jag.

Hade jag bett om bidrag i samband med några av mina artiklar, som tid till annan går smått viralt, tror jag vi kan lägga på en nolla på beloppen. Vilka slutsatser man kan dra av det vet jag inte, möjligen har jag följare som är extra betalningsvilliga. Eller har allmänheten överlag vant sig vid tanken att stötta människor som de gärna följer i sociala medier?

Jag vet inte. Själv föredrar jag att mina läsare skriver upp sig som PLUS-prenumeranter. Det gör Nyheter Idag så mycket mer stabilt och jag kan planera verksamhetens utgifter framåt. Men en sak slår mig när jag testar att använda Swish, det är så mycket snabbare och smidigare än att knappa in uppgifter för kortnummer, CVV-kod och fan vet allt.

Kanske är det just det som är den stora grejen med Swish? Kanske får vi på allvar fundera på att lägga till Swish som ett betalalternativ på Nyheter Idag?

En sak kan jag emellertid känna mig säker på och det är att Swish-journalistiken med alla mått mätt är här för att stanna. Och när jag skrivit klart den här texten har det nu trillat in över 1000 spänn.