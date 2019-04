Syrier invandrade till Sverige 2015 – nu dömd för terrorplaner i Danmark

KÖPENHAMN Danmarks Radio rapporterar att en 32-årig syrier på torsdagen dömdes för försök till terrorbrott av en domstol i Köpenhamn. Mannen ska tillsammans med en landsman ha planerat en attack mot den danska huvudstaden. Syriern kom till Sverige 2015 – när statsminister Stefan Löfven stod på Södermalm och sa: ”Mitt Europa bygger inte murar”.

32-åringens planer avbröts när han reste från sitt asylboende i Sverige med tåg till Köpenhamn den 19 november 2016. Till Sverige hade han kommit från Syrien 2015 och i hemlandet var han aktiv i inbördeskriget – något han själv har berättat.

2015 intervjuades statsminister Stefan Löfven i Sydsvenskan.

Finns det något tak för hur många flyktingar Sverige kan ta emot?

– Nej, det finns ingen gräns. Vi ska ta emot enligt de konventioner vi är bundna av. Vi har klarat det tidigare. I början av 1990-talet kom det många från det forna Jugoslavien. I dag är de en naturlig del av det svenska samhället. De bidrar jättemycket, svarade Löfven.

Senare samma år, den 6 september 2015 stod Stefan Löfven på Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm och propagerade för en fortsatt invandring.

– Mitt Europa bygger inte murar, sade Löfven.

Tidigare år har regeringen Löfven och även regeringen Reinfeldt röstat ner motioner i riksdagen om att begränsa antalet asylinvandrare och skärpa kontrollen av de invandrare som kommer till Sverige.

Under rättegången har det kommit fram att mannen under hösten 2016 tittade på flera propagandafilmer från IS och själv lade ut filmer på sociala medier som kan tolkas som farvälhälsningar. Rätten slår fast att han hade avsikt att dö som martyr för IS.

Mannen ska ha planerat dådet tillsammans med en annan syrier som har dömts i Tyskland. Den 19 november försökte denne ta sig in i Danmark men stoppades vid gränsen. Med sig hade han bland annat 17 460 tändstickor, walkie talkies, köksknivar, samt ingredienser som kan användas till att bygga bomber.

Syriern från Sverige har förnekat brott och att han och den andre syriern hade planer på att bygga bomber tillsammans. Han har även förnekat sympatier till IS. Den 20 maj ska åklagaren och försvaret ge sin syn på vilket straff 32-åringen bör dömas till.

