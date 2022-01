Tantrafestivals vd tilldelas Johnny Bode-priset

VÄRMLAND Vinnaren av årets Johnny Bode-pris blir Ida Freyschuss, vd för Ängsbacka kursgård i Värmland. Freyschuss tilldelas priset efter sommarens tantrafestival på gården där ett hundratal deltagare smittades med covid-19, vilket fick Norge att stänga gränsen mot Värmland.

Sedan 2013 delas priset ut av Johnny Bode-sällskapet. Varje år går det till ”en artist eller annan kändis som under det senaste året agerat i Johnny Bodes anda, på så vis att hon/han trampat i klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande sätt visat fräckhet och/eller ställt till det för sig själv och sin omgivning”, som det står att läsa på sällskapets hemsida.

Johnny Bode var kompositören och sångaren som osvikligt ställde till det för sig vad han än gjorde, oavsett om det handlade om att stödja nazisterna under andra världskriget eller det faktum att han mer eller mindre uppfann könsrocken i Sverige och öppnade dörrarna för bland annat Eddie Meduza.

Årets pristagare Ida Freyschuss tilldelas priset efter den uppmärksammade tantrafestivalen som anordnades på Ängsbacka kursgård norr om Molkom i Värmland under sommaren. Arrangemanget hade över 500 deltagare från flera olika länder och fick utstå hård kritik efter att ett hundratal av deltagarna smittats med covid-19. Fadäsen ledde även till att Norge stängde gränsen mot Värmland.

Så här lyder juryns motivering:

”Ängsbacka och dess vd Ida Freychsuss har på ett storartat sätt levt upp till Johnny Bodes hedonistiska credo och får priset för ett agerande som både har orsakat upprördhet i Sverige och ansträngda förhållanden till Norge, helt i Johnny Bodes anda. Häpnaden inför de starka reaktionerna, förtrytelsen över att vara missförstådd, men också vägran att låta sig nedslås inför framtiden är även det i Johnnys stil. Johnny Bode-sällskapet ser fram emot fler underhållande eskapader på gården ”tre mil norr om Molkom” även i framtiden.”

Tidigare vinnare av Johnny Bode-priset är bland annat Mona Sahlin, Marcus Birro, Ken Ring och Svenska Akademien. Förra året stod Beredskapsmuseet som segrare efter bland annat rättsprocessen mot Aron Flam.

Utöver Johnny Bode-priset delar sällskapet även ut ”Busgroggen” som ”delas ut för enskilda roliga blamager med ojämna mellanrum”. Busgroggen för år 2021 går till regissören och skådespelaren Felix Herngren, som under året bland annat har påvisat sitt släktskap med just Johnny Bode och dessutom påståtts ha skjutit och smugglat in en babian i landet, något som han själv nekar till.

