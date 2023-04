Tar banderoller från vägblockerande aktivister – konfronteras av polisen

När aktivister från gruppen Just Stop Oil stoppade trafiken i centrala London på måndagmorgonen gick en arg förare ut ur bilen och ryckte åt sig deras banderoller. Då ingrep polisen – och konfronterade den arge föraren.

– Ni stödjer det här, säger föraren till polisen i en film från händelsen.

I en film som publicerats på Twitter av den brittiska tv-kanalen Channel 4 ser man hur polisen konfronterar föraren och uppmanar honom att lämna aktivisterna i fred.

– Jag måste åka till jobbet, säger föraren.

Vidare förklarar han att han kommer bli försenad och frågar poliserna vad de håller på med. Till slut kan han inte hålla sig från att skälla ut dem.

– Jag kan se det i era ansiktet, ni gillar det här. Ni gillar det. Ni stödjer det här, säger föraren.

"I need to go to work…I'm going to be late."

An angry driver tries to take banners from Just Stop Oil protesters blocking a road.

The group are causing traffic disruption across the capital, in protest over 100 new oil and gas projects the government

has planned by 2025. pic.twitter.com/byZoRuaCQ8

— Channel 4 News (@Channel4News) April 24, 2023