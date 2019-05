Theresa May avgår efter hård kritik mot Brexit-plan

LONDON Theresa May meddelar att hon avgår som partiledare och brittisk premiärminister. I ett känslofyllt uttalande säger May att hon gjort sitt bästa för att leverera Brexit, och att hon ”djupt beklagar” att detta inte lyckats.

– Jag kommer snart att lämna det arbete som det varit mitt livs ära att ha. Den andra kvinnliga premiärministern, men definitivt inte den sista, sade May med sprucken röst.

May har kritiserats av sitt eget parti för sin Brexit-plan, som bland annat innehöll en votering om en ny folkomröstning om EU-utträde.

Majoritetsledaren i underhuset Andrea Leadsom avgick på onsdagen, och sade att hon inte längre trodde att regeringen skulle leverera någon Brexit.

På torsdagen träffade May inrikesminister Sajid Javid och utrikesminister Jeremy Hunt på Downing Street, där de uttryckte oro över hennes Brexit-plan enligt BBC.

May ska avgå som partiledare den 7 juni, men säger att hon kommer fortsätta som premiärminister tills Tories har utsett en efterträdare till partiledarposten.

Boris Johnson, Esther McVey och Rory Stewart alla har uppgett att de har för avsikt att ställa upp till val för partiledarskapet, medans dussintals andra överväger saken, .

I ett uttalande säger Tories att nomineringarna ska vara klara vecka 24, och att de sista två kandidaterna ska ha valts ut i slutet av juni.

Labourledaren Jeremy Corbyn skriver att May gör rätt i att avgå, och att ”hon nu accepterat vad resten av landet vetat i månader: hon kan inte regera, och inte heller kan hennes delade och sönderfallande parti”. Corbyn kräver också att den nya Tory-ledaren utlyser nyval.

Theresa May is right to resign. She's now accepted what the country's known for months: she can't govern, and nor can her divided and disintegrating party.

Whoever becomes the new Tory leader must let the people decide our country’s future, through an immediate General Election.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 24, 2019