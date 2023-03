Tidigare Riks-profil blev ”permanent avstängd” från Twitter – nu tillbaka

Den nederländska politiska debattören och tidigare Riks-profilen Eva Vlaardingerbroek har fått sitt Twitterkonto tillbaka. Detta efter att tidigare fått beskedet att hon var permanent avstängd från plattformen.

Det var i fredags som opinionsbildaren möttes av meddelandet när hon försökte öppna sin Twitter-app. Där stod det att hon brutit mot plattformens regler och av den anledningen blivit permanent avstängd.

”Jag började frenetiskt kolla min inkorg efter svar. Fick jag ett mejl? Fick jag en varning som jag råkat missa? Bröt jag mot en specifik regel av misstag? Nej. Ingenting”, skriver hon på sin Substack.

Hashtagen #ReinstateEva började därefter att spridas och kom snart att trenda på Twitter. Och efter bara tre timmar kunde hon återigen logga in på kontot.

”Jag hade möjligen fallit offer för den kortaste permanenta avstängningen i Twitters historia”, skriver hon.

Enligt Vlaardingerbroek har hon fortfarande inte fått någon förklaring till varför hon stängdes av från plattformen. Eller varför hon tilläts komma tillbaka.

I’M BACK. 💙

Thank you all so so much. #ReinstateEva worked. You guys are the best. pic.twitter.com/zBBgsGLg9X

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) March 3, 2023