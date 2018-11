Timbuktu stämmer SD för textrad som han tagit från en annan artist

En miljon kronor tycker artisten ”Timbuktu” att Sverigedemokraterna ska betala i vite för att de använt en textrad på en valaffisch som bland annat förekommer i en sång från artisten. Men texten ”alla vill till himlen men ingen vill dö” är inget Timbuktu, som egentligen heter Jason Diakité, har kommit på. Flera andra artister har använt samma textstycke.

Expressen rapporterar att musikartisten Timbuktu, Jason Diakité, stämmer SD på en miljon kronor. Anledningen är att SD enligt Timbuktu stulit hans låttitel och refräng ”alla vill till himlen men ingen vill dö” till en valaffisch. Budskapet på affischen lyder ”alla vill till himlen men ingen vill dö i vårdkön”.

Enligt stämningsansökan har SD ”uppsåtligen eller av oaktsamhet och utan kärandens tillåtelse i sin valkampanj i september 2018 använt texten”. I stämningsansökan anges att affischen i vart fall varit synlig i Stockholm.

Förutom en miljon i vite krävs SD även på en ersättning om 250 000 kronor till skivbolaget Universal samt 50 000 kronor till artisten Jason Diakité.

Textraden kommer ursprungligen från andra artister

Nyheter Idag kan emellertid berätta att Jason Diakité inte själv har kommit på den omstridda textraden. Istället är det den amerikanska countryartisten Loretta Lynn, som 1965 släppte låten ”Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die”. Låten spelades även in av den amerikanska bluesartisten Albert King år 1971.

Men även i Sverige har en variant av textraden använts i ett musikstycke av artisten Ewa Roos. Där lyder texten ”Alla här på jorden vill till himlen men ingen vill ju dö”.

I en intervju med Kristianstadsbladet från 2005 säger Diakité själv att han fick textraden från en annan person. Dock inte Loretta Lynn eller Albert King, utan en person han mötte i Ghana.

– Vi snackade med en snubbe som sa ”In Ghana it’s like everybody wants to go to heaven but nobody wants to die.” Vi tyckte att det var ett vackert uttryck, sen började vi tänka ”vilken låttitel, vilken albumtitel, så måste plattan heta”. Två veckor senare gjorde vi låten och fyra låtar till. Och sen var vi igång, sade Diakité till Kristianstadsbladet.

Nyheter Idag har sökt Sverigedemokraterna som inte vill kommentera saken i nuläget. Nedan kan du lyssna på Loretta Lynns stycke som finns publicerat på Youtube.