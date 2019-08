Tiotals döda i massakrer i USA

USA På mindre än 24 timmar skakades USA av två masskjutningar under helgen. Enligt medieuppgifter hade den ene skytten publicerat ett rasistiskt manifest på nätet medan den andre röstade på Demokraterna och förespråkade socialism.

På lördagsmorgonen skedde den första skjutningen i staden El Paso vid gränsen till Mexiko. 20 personer dödades och åtminstone 26 skadades när gärningsmannen öppnade eld vid ett populärt shoppingområde, rapporterar CNN.

Enligt El Pasos polischef kunde den misstänkte, en 21-årig man vid namn Patrick Crusius, gripas drygt 100 mil från brottsplatsen. Enligt polisen har Crusius publicerat ett fyrsidigt dokument på nätet där han uttrycker rasistiska åsikter.

Inom 13 timmar efter El Paso-skjutningen skedde nästa attack i staden Dayton i Ohio. Skjutningen ägde rum i ett område med många barer och nattklubbar. Nio personer ska ha dödats – inklusive gärningsmannens egen syster – och åtminstone 27 skadats.

Den misstänkte, 24-årige Connor Betts, sköts sedan ihjäl i en konfrontation med polisen. Sajten Heavy rapporterar att man har identifierat Betts Twitterkonto och hunnit gå igenom det innan det stängdes ned. Där uttryckte han bland annat stöd för den demokratiska presidentkandidaten Elizabeth Warren, samt besvikelse över valutgången 2016.

Connor Betts ska även ha skrivit: ”Jag vill ha socialism, och jag tänker inte vänta på att idioterna till slut kommer till insikt”. Motivet till hans dåd är dock ännu oklart.

På Twitter kommenterar profilen Therese Verdun de uppgifter som kommit fram om de båda misstänkta gärningsmännen.

President Donald Trump skriver att hans tankar går till offren i de två masskjutningarna.

….The flags at the White House will be lowered today through Thursday, August 8. Melania and I are praying for all those impacted by this unspeakable act of evil!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019