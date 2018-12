Tonåring hotade polis med pistol

VÄSTERÅS I samband med att tre personer försökte ta sig in på polisstationen i Västerås riktades en pistol mot polis. Personen greps och är en pojke i 15-års-åldern. Två ytterligare personer har tagits in för förhör och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord.

En allvarlig incident inträffade vid polisstationen i Västerås vid 15-tiden på fredagen. Tre personer i en bil försökte ta sig in till polisstationen via grindarna. En av personerna var beväpnad, och riktade sin pistol mot en polis, meddelar polisen via sin hemsida.

Polisen lyckades få ut personen ur bilen och gripa honom. Det visade sig att den gripne är i 15-års-åldern. De övriga personerna i bilen var enligt polisens uppgifter en man i 6o-års-åldern och en kvinna i 40-års-åldern, som har tagits in av polisen för förhör.

Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Pistolen i fråga bedöms som skarp. Ingen har dock kommit till skada vid händelsen.

Nyheter Idag har sökt polisen i Västmanland för en kommentar.

– Vi har haft en allvarlig incident. Det måste få landa lite innan vi kan säga mer. Men ingen är skadad, varken polis eller någon annan, säger Daniel Wikdahl, polisens presstalesperson till Aftonbladet.

