Transkampanjen: Pojkar kan också få mens

STORBRITANNIEN En rättvisekampanj för transsexuella har fått brittiska skolor att installera sanitetsbehållare för menstruationsbindor även på pojkarnas skoltoaletter. Menstruation måste förknippas med alla kön enligt kampanjen, skriver The Telegraph.

Brighton och Hoves stadsfullmäktige uppmanar nu skollärare att inkludera kampanjbudskapet i barnens sexualundervisning för att bekämpa stigmatisering kring transsexuella personers menstruation. Installationen av sanitetsbehållarna på pojktoaletterna en del av den normaliseringsprocess som är nödvändig för att stävja stigmat förknippat med transpersonernas menstruation.

”Genom att uppmuntra effektiv utbildning kring menstruation och pubertet hoppas vi att minska stigmatiseringen och säkerställa att inget barn eller ung person vid behov av menstruationsprodukter skäms för att efterfråga dessa – såväl under som efter skoltid… Det är vår övertygelse att alla könstillhörigheter kan tala och lära sig om menstruation gemensamt. Vi känns vid det faktum att vissa människor som har menstruation är trans eller icke-binära.”

Den brittiska kolumnisten och mediepersonligheten Katie Hopkins ordleker med pronomen på Twitter i reaktion till påståendet om att pojkar kan få mens.

A British town council has issued the following teaching advice for use in schools;

"Trans boys & men & non-binary people may have periods" and "menstruation must be inclusive of all genders".

“Tim is off games today because he has her period”

