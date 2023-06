Tre döda efter bilmassaker – 31-åring gripen

Tre personer har hittats döda i de centrala delarna av den engelska staden Nottingham på tisdagen. Samtidigt har en man i en skåpbil försökt köra på ytterligare tre människor, i dåd som tros vara kopplade. En 31-årig man har gripits av polisen misstänkt för mord, rapporterar Reuters.

Enligt polisen ska två personer ha hittats döda på en väg i Nottinghams stadskärna strax efter klockan fyra på morgonen.

Därefter inkom larm om att någon hade försökt köra på tre människor med en skåpbil i närheten den första brottsplatsen. De tre personerna vårdas nu på sjukhus.

Ytterligare en person hittades sedan död på en väg precis utanför stadskärnan.

– Det här är en horribel och tragisk händelse som har krävt livet av tre människor, säger polischefen Kate Meynell i ett uttalande.

– Vi tror att de här tre händelserna är sammankopplade och vi har en man i arresten. Utredningen är i ett tidigt skede och en grupp poliser arbetar för att reda ut vad exakt som har hänt, fortsätter hon.

Den 31-årige man som gripits misstänks för mord.

Flera av stadens vägar är avspärrade för allmänheten och spårvagnar har slutat gå. Polisen uppmanar allmänheten att undvika vissa områden i staden, rapporterar The Guardian.

I sociala och traditionella medier sprids en film som uppges visa hur den misstänkte gärningsmannen grips vid sidan av en vit skåpbil och blir fasthållen av polisen. Filmen sprids av bland andra Daily Mail.

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak kommenterar dådet på Twitter och riktar sina tack till polis och ambulanspersonal.

I want to thank the police and emergency services for their ongoing response to the shocking incident in Nottingham this morning.

I am being kept updated on developments. The police must be given the time to undertake their work.

My thoughts are with those injured, and the…

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 13, 2023