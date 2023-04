Tre gripna efter att rappare fick gym-stryk

Tre män arresterades på torsdagen som misstänkta för den brutala misshandeln av rapparen 6ix9ine, eller Daniel Hernandez som han egentligen heter, i badrummet på ett gym i Palm Beach, Florida förra veckan, rapporterar WPTV.

Rafael Medina Jr., 43, Anthony Maldonado, 25, och Octavious Medina, 23, har placerats i Palm Beach County Jail som misstänkta för rån och misshandel.

Det var på tisdagen i förra veckan som Hernandez blev överfallen och misshandlad på gymmet, en misshandel som även filmades och spreds på sociala medier.

Video of 6ix9ine getting jumped at LA Fitness pic.twitter.com/b1uZyKanGN

6ix9ine got jumped in LA Fitness bathroom, he was rushed to the hospital | #ONLYinDADE pic.twitter.com/PjxHAXD6Ft

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 22, 2023