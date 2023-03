Här får kvinnomisshandlande gansterrapparen storstryk på gymmet

Gangsterrapparen 6ix9ine, som egentligen heter Daniel Hernandez, togs med ambulans till sjukhus efter att ha blivit misshandlad av flera män på ett gym i Florida, rapporterar TMZ. Filmer som visar delar av misshandeln sprids på sociala medier. Hernandez har tidigare undkommit längre fängelsestraff genom att vittna mot gängmedlemmar, och har även erkänt sig skyldig till misshandel av en ex-flickvän och sexbrott mot en 13-årig flicka.

Hernandez ska ha befunnit vid gymmets bastu när flera män attackerade honom, uppger Hernandez advokat Lance Lazzaro till TMZ.

Hernandez, som inte hade någon säkerhetsvakt med sig under attacken, ska ha försökt försvara sig men blev övermannad och svårt misshandlad, säger Lazzaro till sajten.

Filmer som föreställer delar av misshandeln har spridits på sociala medier. På en av filmerna ser man hur Hernandez ligger ned på marken och blir sparkad. Mannen som sparkat honom lyfter sedan upp Hernandez i håret.

– Ta en bild. Jag vill bli känd, säger han, sedan sparkar en annan man på Hernandez.

En text på filmen refererar till Hernandez som en ”rat”, sannolikt en referens till att Hernandez mot kraftig straffreducering vittnat mot medlemmar i det kriminella gänget Nine Trey.

Hernandez erkände sig skyldig till bland annat konspiration till att begå mord och väpnat rån, brott med mellan 47 år och livstids fängelse i straffskalan, och dömdes till två års fängelse för att han vittnat mot andra gängmedlemmar.

Video of 6ix9ine getting jumped at LA Fitness pic.twitter.com/b1uZyKanGN

6ix9ine got jumped in LA Fitness bathroom, he was rushed to the hospital | #ONLYinDADE pic.twitter.com/PjxHAXD6Ft

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 22, 2023