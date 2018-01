Tre poliser förda till sjukhus i ambulans: Rammade polisbil i Stockholmsförort

STOCKHOLM När polisen ska kontrollera ett fordon, en vit skåpbil, väljer föraren i skåpbilen att köra rakt in i en polisbil. I sammanstötningen skadas tre poliser som i sin tur förs med ambulans till sjukhus. En person ska vara gripen, skriver polisen på sin hemsida.

Klockan 16.21 på onsdagseftermiddagen, när polisen ska kontrollera ett fordon i den södra Stockholmsförorten Alby, kunde det slutat riktigt illa. En vit skåpbil kör rakt in i polisbilen och tre poliser skadas i sammanstötningen. Polisen rapporterar på sin hemsida att de tre poliserna förs med ambulans till sjukhus för kontroll.

Tidningen Expressen rapporterar att sammanstötningen har skett avsiktligt. Polisen skriver på sin hemsida att en person är gripen, men enligt uppgifter till Expressen jagas ytterligare en person.

Efter sammanstötningen har ett stort polispådrag kallats in, även helikopter deltar i arbetet. Expressen rapporterar även att den vita skåpbilen ägs av en man som tidigare dömts för våld mot polis. Artisten ”Dogge Doggelito”, som egentligen heter Douglas León, befinner sig på platsen. Han skriver i sociala medier att det är ”full pådrag i Alby C shunon körde rakt in i polisbilen å gitta fort och avek, blåljus i hela orten färgade och ofärgade bilar , helikoptrar och check points på albyvägen & Lagmans backen”.

Polisen tystlåten – men bekräftar att insatsen är stor

Nyheter Idag har talat med Stockholmspolisens polisens presstalesperson Carina Skagerlind. På en rak fråga om Expressens uppgifter att ytterligare en person söks av polisen är hon tystlåten.

– Ett arbete pågår på platsen och jag vill inte berätta mer för jag vet inte så mycket mer i nuläget.

Däremot tyder polisens resurser på plats att Expressens uppgifter kan vara riktiga. Skagerlind bekräftar bilden av ett stort polispådrag där även polishelikopter deltar i arbetet.

– VI har ett flertal patruller och vi har haft helikoptern uppe i luften sedan en tid, så det är ett flertal polispatruller.

Polisen avvaktar med att meddela en brottsrubricering med hänvisning till att de först vill höra den person som är gripen.