Trollhättan: Rita Svensson (fd L) berättar om busskorten och varför hon lämnade politiken

TROLLHÄTTAN Förra L-politikern Rita Svensson har fått ta emot mycket hårda ord och anklagelser om hyckleri efter att hon i en intervju i Aftonbladet kritiserar att problemskolan Kronan läggs ner och eleverna skickas till bättre skolor. Nu bemöter Rita Svensson kritiken i en intervju med Nyheter Idag.

I Aftonbladets artikel uttalar sig Rita Svensson, som har arabiska rötter från Libanon, och hennes man.

– Man lägger ner en fin skola som Kronan och skickar dem till redan trångbodda skolor. Vad menar man konkret kommer bli bättre för Kronans barn? Är enda syftet att de ska få träffa svenska barn? Vi anser att hela förslaget bör förkastas, säger Rita Svensson.

– Hela förslaget är en statssocialistisk idé, säger hennes man Johan Svensson.

Fram till 2018 var Rita Svensson lokalpolitiker för Liberalerna. I en artikel på SVT:s hemsida från 2016 föreslår hon busskort för att elever lättare ska kunna gå på andra skolor och bryta segregering. Kritiker på sociala medier menar att detta är ett bevis på att Svensson hycklar, att det är ett utslag av ”NIMBY” (Not in my backyard, det vill säga att vara för något så länge man själv inte påverkas).

Nyheter Idag tog kontakt med Rita Svensson. Hon förklarar att busskorten var en fråga som Moderaterna hade drivit sedan tidigt 10-tal. När Alliansen skulle lägga en gemensam budget var det en av frågorna som M fick med sig.