Trots regeringens varning om diskriminering – Danmark håller gränsen stängd mot Sverige i sommar

SVERIGE Från den 15 juni öppnar Danmark gränsen för turister från Island, Norge och Tyskland. Men svenska turister stängs ute trots att den svenska regeringen tidigare varnat de danska kollegorna för att inte diskriminera. – Från svensk sida understryker vi det som också EU-kommissionen har sagt, att det inte ska vara en diskriminering av olika länder, har utrikesminister Ann Linde (S), tidigare sagt till TT.

Sverige stängs ute när Danmark öppnar gränserna i sommar. Turister från Island, Norge och Tyskland kommer att vara välkomna från den 15 juni meddelade danska statsministern Mette Frederiksen (S) på en pressträff på fredagen, något som Expressen rapporterat om tidigare.

– Nästa sak vi står inför nu är att öppna gränserna igen. Danmark är ett litet land, en öppen ekonomi och vi får inspiration från resten av världen – och inspirerar dem. Vi har väldigt många turister och en jättestor fördel av vårt läge. Hittills har vi klarat det bra, smittan är under kontroll och det är inte minst tack vare en stark insats av alla danskar, sade Frederiksen.

Men gränsen till Sverige kommer att fortsätta hålla stängd på grund av den svenska hanteringen av coronaviruset meddelade Frederiksen.

I Skåne har man hittills varit mer framgångsrika än i övriga Sverige med att bekämpa coronaviruset och har 132 avlidna i covid-19 per 1 miljon invånare. I hela Sverige är dödssiffran 431 per 1 miljon invånare. Mette Frederiksen öppnar för att skåningar eventuellt ska kunna släppas in i Danmark före andra svenskar.

– Det finns några särskilda hänsyn att ta för Öresundsregionen och där för vi en dialog med Sverige om en regional öppning. Men jag kan inte gå in närmare på det, sade Mette Frederiksen.

Beskedet är ett bakslag för den svenska regeringen. Utrikesminister Ann Linde (S) har tidigare försökt övertyga den danska socialdemokratiska regeringen om att gränsen mot Sverige skulle ingå när de danska gränserna öppnades.

– Vi har en väldigt intensiv dialog med danskarna om detta, meddelade Linde i en intervju med TT.

Linde hänvisade till att man hade EU bakom sig i sin argumentation.

– Från svensk sida understryker vi det som också EU-kommissionen har sagt, att det inte ska vara en diskriminering av olika länder, utan att det finns en gemensam syn när man öppnar upp det.

Ann Linde fick frågan om hon tyckte att danskarna hade en poäng i att det var mer smittspridning och döda i Sverige.

– Det är ju så att vi är i olika faser, och sedan är det väldigt olika regionalt också. Jag tycker inte att det finns någon anledning att diskriminera svenskar, svarade Linde.

Det är inte bara Danmark som väntar med att öppna gränsen mot Sverige. När turistlandet Grekland öppnar upp så finns inte Sverige med på listan.