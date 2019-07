Trump får inte blocka på Twitter – här är listan på de som blockats av Löfven

SVERIGE Häromdagen dömde en federal domstol i USA att USA:s president Donald Trump inte får blocka följare på Twitter. I Sverige finns hittills ingen sådan dom. Nyheter Idag har tagit reda på vilka som blockats från att följa det officiella kontot för statsminister Stefan Löfven (S).

Det var den federala domstolen i New York, United States Court of Appeals for the Second Circuit, som i ett enigt domslut förbjöd Donald Trump att blocka följare.

Domen baseras på den amerikanska konstitutionens First Amendment om yttrandefrihet, skriver New York Times.

”First Amendment förbjuder en offentligt anställd/folkvald som använder sociala medier för myndighetsskäl från att utesluta människor från en i ’annat fall öppen onlinedialog’ för att de skriver eller uttrycker saker som den offentligt anställde/folkvalde uppfattar som stötande”, står det i domskälet.

I Sverige har ett tiotal blockats från att följa statsminister Stefan Löfven. Se listan nedan.

Blockade konton @HareBrahs @meatballs_inc @Denfinarasismen @pissedfather666 @14xs1ll @JohanssonEryk @spanarlid @MaraxFaraii @Kalsuparna @farang38