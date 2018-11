Trump ger gränstrupperna rätt att använda dödligt våld: ”OK”

De tusentals migranterna som färdats upp genom Mellanamerika är nu nära sitt mål. President Donald Trump meddelar att han gett amerikanska trupper vid gränsen rätt att använda dödligt våld ”om de måste” för att freda gränsen. Dessutom kan gränsen mot Mexico komma att helt stängas om situationen blir okontrollerbar.

Drygt 6 000 migranter från mestadels Honduras och El Salvador uppges befinna sig i trakterna kring mexikanska gränsstaden Tijuana på gränsen mot USA. Gruppen förväntas växa till uppemot 10 000 personer de närmaste veckorna enligt mexikanska myndigheter uppger Fox News.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo återupprepade president Donald Trumps löfte om att migranterna inte kommer att tillåtas in i USA.

– Det finns reell fara för att säkerheten och de mänskliga rättigheterna för migranterna hotas av sådana som kommer att ge sig på dem, sade Pompeo.

President Donald Trump sade till reportrar under sin Thanksgivingsemester i Florida att han kommer att stänga gränsen helt till Mexico om hans stab gör bedömningen att mexikanska myndigheter tappar kontrollen på migranterna. En gränspassage, San Ysidro, har redan under en kort tid varit avstängd. På måndagen stängdes den av under några timmar på morgonen för att öka antalet gränsvakter då man befarade en anstormning av migranter.

Trump sade också att han gett de tusentals trupper som skickats för att vakta gränsen rätt att använda dödligt våld om så krävs.

– Det här är inte normala personer. Det här är personer som om du pratar med dem, så börjar de slåss. Jag vill inte ha något sånt i vårt land, sade Trump.