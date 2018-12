Trump hånar Parisavtalet när protesterna fortsätter i Frankrike

PARIS ”De gula västarnas” demonstrationer mot Macron fortsätter för fjärde lördagen i rad i Frankrike. På paradgatan Champs-Élysées i Paris har tusentals demonstranter samlats. Flera medier på plats rapporterar om att polisen använder tårgas mot demonstranterna.

90 000 poliser har kallats in över hela Frankrike, 8 000 av dem är på plats i Paris. Uppgifterna om antal gripna har stigit under hela dagen, den senaste siffran är över 700 gripna, varav 581 i Paris.

Demonstranter vid Champs-Élysées har brutit upp gatsten och på Boulevard de Courcelle har flera fordon stuckits i brand. Ett twitterkonto som uppger sig drivas av ”Gula västarna” kommenterar med att ”huliganer har infiltrerat rörelsen”.

Efter förra lördagens våldsamma protester har fransk polis kommit väl förberedda och använder bepansrade fordon för att riva de barrikader demonstranterna satt upp.

Macron has turn France into a war zone! The French riot police are using their armored vehicles to remove barricades that protesters have planted around the city #GilestJaunes pic.twitter.com/KUOKHsvZUF

USA:s president Donald Trump har kommenterat protesterna med ett inlägg på Twitter där han skriver att ”Parisavtalet fungerar inte särskilt bra för Paris. Protester och upplopp över hela Frankrike. Folk vill inte betala stora summor pengar, mycket till länder i tredje världen (som är tveksamt styrda) för att kanske skydda miljön. Ropar ”Vi vill ha Trump!” Älskar Frankrike”.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 december 2018