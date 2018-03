Trump hotar med skatt på importerade bilar från EU: ”Handelskrig är bra”

WASHINGTON Det blir allt mer hårdare tongångar mellan USA och EU i takt med att parterna vill skydda sina ekonomiska intressen. USA hotar nu med att införa skatt på bilar från EU, EU hotar med 25-procentiga tullar på varor från USA och USA hotar med tullar på importerat stål och aluminium.



USA:s president och svensk medias mest omskrivna person, Donald Trump, har via Twitter uttalat sig om att det eventuellt kan komma att bli aktuellt med en särskild skatt på de bilar som USA importerar från EU.

The United States has an $800 Billion Dollar Yearly Trade Deficit because of our “very stupid” trade deals and policies. Our jobs and wealth are being given to other countries that have taken advantage of us for years. They laugh at what fools our leaders have been. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2018

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mars 2018

Trump har tidigare föreslagit 25-procentiga tullar på importerat stål och tioprocentiga tullar på importerat aluminium. Trumps uttalanden ligger i linje med den politiska plattform han gick till val på som bland annat handlar om att skydda amerikansk industri.

EU har i sin tur svarat med att eventuellt införa 25-procentiga tariffer på importer från USA.

USA är EU:s största exportmarknad för bilar. 25 procent av de tillverkade bilarna exporterades till USA 2016. På andra plats kommer Kina dit man exporterade 16 procent.

Tyskland står för mer än hälften av EU:s bilexport. Tyskägda företag tillverkar dock hundratusentals bilar innanför USA:s gränser, vilket innebär att Tyskland också bidrar med arbetstillfällen i USA.

Kanadas premiärminister om Trumps uttalanden: ”Fullständigt oacceptabelt”

Kanadas premiärminister Justin Trudeau tycker Trumps uttalanden är fullständigt oacceptabla. Kanada exporterar nämligen lika mycket stål till USA som EU gör. I Januari exporterade EU och Kanada stål för cirka 460 miljoner dollar respektive.

World Trade Organisations generaldirektör kommenterar uttalandena från världens olika statschefer med att ”Ett handelskrig ligger inte i någons intresse”. USA:s president håller inte med, på Twitter skriver han ”handelskrig är bra”.