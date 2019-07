Trump lovar kontakta Löfven om A$AP Rocky

Slagsmålet mellan vad som antas vara afghaner och den amerikanska rappstjärnan A$AP Rocky har blivit en internationell affär. Nu Twittrar USA:s president Donald Trump att han ska kontakta statsminister Stefan Löfven.

Nyheter Idag har tidigare berättat om den amerikanska rappstjärnan A$AP Rocky som blev förföljd i centrala Stockholm av personer som beskrivs som afghaner. Videoklipp som publicerats av amerikanska medier visar hur rapstjärnans livvakt attackeras.

I ett senare klipp, efter att livvakten flera gånger bett förföljarna att lämna dem ifred, får rapstjärnan nog. Han ger sig på de personer som följt efter och ger dem en omgång stryk. Allt fångas även på film.

Händelsen anses av åklagare vara så allvarlig att rapstjärnan häktats. Tidigare under fredagen stod det klart att tiden för häktning förlängs. Samtidigt har A$AP Rockys fans världen över uttryckt sina sympatier med rockstjärnan och Sverige har även mött kritik med anledning av häktningen.

Nu lovar den amerikanska presidenten Donald Trump att kontakta statsminister Stefan Löfven.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019