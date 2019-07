USA Beskedet om att rapstjärna ASAP Rocky åtalas för misshandel och kommer att vara häktad till rättegång mottogs inte med några muntra miner i Vita huset. Donald Trump, som tidigare kontaktat ”den mycket begåvade” Stefan Löfven, var inte alls lika imponerad av Löfven när han kommenterade de senaste turerna på Twitter. ”Sverige har svikit den afroamerikanska communityn i USA”, konstaterar Trump som hashtaggar inlägget med #FreeRocky.

För en vecka sedan engagerade sig USA:s president Donald Trump i det uppmärksammade fallet med rapparen ASAP Rocky och afghanerna i centrala Stockholm. Trump meddelade på Twitter att han skulle ringa den Stefan Löfven som han kallade för ”mycket begåvad”.

Just spoke to @KanyeWest about his friend A$AP Rocky’s incarceration. I will be calling the very talented Prime Minister of Sweden to see what we can do about helping A$AP Rocky. So many people would like to see this quickly resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2019

Sveriges regering gjorde klart för Trump att rättsväsendet i Sverige är självständigt och att regeringen inte har någon möjlighet att ingripa i processen.

På torsdagen, en knapp vecka senare, väcktes åtal mot ASAP Rocky och det meddelades att han blir kvar i häkte till rättegång. Något som inte uppskattas av Trump.

”Mycket besviken på statsminister Stefan Löfven för att han oförmögen att agera”, skriver Trump. Som också konstaterar att Sverige sviker den svarta communityn i USA.

”Jag har sett videoklippen med ASAP Rocky, och han blev förföljd och trakasserad av ”troublemakers”. Behandla amerikaner rättvist! #FreeRocky”, skriver Trump.

Very disappointed in Prime Minister Stefan Löfven for being unable to act. Sweden has let our African American Community down in the United States. I watched the tapes of A$AP Rocky, and he was being followed and harassed by troublemakers. Treat Americans fairly! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

Trump följer upp med en till tweet där han uppmanar att släppa ASAP Rocky fri.

”Vi gör så mycket för Sverige men det verkar inte fungera i det omvända fallet. Sverige borde fokusera på sina riktiga brottsproblem! #FreeRocky”, skriver Trump.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019