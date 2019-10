Trump om Al-Baghdadi: ”Han dog som en hund”

USA IS ledare Abu Bakr al-Baghdadi sprängde sig själv till döds efter en militär insats av USA i nordvästra Syrien på lördagen. USA:s president Donald Trump berättade om insatsen på söndagen under en pressträff i Vita Huset. – Al-Bagdhagdi dödades när han sprang in i en tunnel. Han gnydde och tjöt och skrek ända in i slutet, sade Trump.

President Donald Trump berättade om insatsen som utfördes av amerikanska specialtrupper. Inte en enda amerikan uppges ha dödats. En amerikansk militärhund ska ha skadats, i övrigt var insatsen kliniskt ren. Insatsen hade gjorts med hjälp av bland annat Ryssland, Turkiet och Syrien, som Trump tackade under pressträffen.

Trump hade följt insatsen via en livefeed och beskrev hur Abu Bakr al-Baghdadi flydde in i en tunnel och sprängde sig själv och sina tre barn till döds.

– Jag tycker det är viktigt att det kommer till allmänhetens kännedom hur han dog, sade Trump.

– Han dog inte som en hjälte. Han dog som en hund, som en fegis.

– Han dödades när han sprang in i en tunnel. Han gnydde och tjöt och skrek ända in i slutet.

USA kommer att lämna militära styrkor för att säkra oljekällorna i området meddelade Trump.

IS-terrorister från europeiska länder kom åter på tal och Trump återupprepade sitt budskap om att Europa behöver ta hand om sina IS-terrorister, att USA inte kommer att lägga pengar på att låsa in IS-terrorister som kommer från Europa.