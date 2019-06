Trump Twitterhyllar USA:s bögar och lesbianer – vill avkriminalisera homosexualitet i alla länder

USA Donald Trump twittrade på fredagen till stöd för USA:s HBT-community och den nyss inledda ”LGBT Pride Month”. Han påminner också om den kampanj som hans administration lanserade tidigare i år för att avkriminalisera homosexualitet i de länder där det fortfarande är förbjudet.

När Donald Trump tillträdde som president bröt han med den tradition som tidigare presidenter som Barack Obama och George W Bush haft, att uppmärksamma den muslimska högtiden Ramadan som just nu pågår.

Däremot tog Trump tillfället i akt att på fredagen twittra en hyllning vid inledandet av den årliga amerikanska ”LGBT Pride Month” – HBT-månaden. Då uppmärksammas särskilt HBT-människors situation. I två tweets skriver Trump dels en hyllning till amerikanska HBT-människor, dels en uppmaning att visa solidaritet med alla HBT-människor som förtrycks runt om i världen.

Donald Trump är den förste republikanske president som uppmärksammar ”LGBT Pride Month”, uppger Buzzfeed. Tidigare år har både utrikesminister Mike Pompeo och Ivanka Trump, som har en roll som rådgivare, uppmärksammat månaden. Däremot har inte Trump gjort det förrän i år.

Tidigare i år annonserade Trumps administration en global kampanj för att avkriminalisera homosexualitet världen över. Nu inbjuder han alla länder att delta i den kampanjen.

….on the basis of their sexual orientation. My Administration has launched a global campaign to decriminalize homosexuality and invite all nations to join us in this effort!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019