Trumps FN-ambassadör ställer upp i presidentvalet

Nikki Haley, tidigare guvernör för South Carolina och FN-ambassadör under Donald Trump, utmanar nu sin forne chef om nomineringen till att bli Republikanernas kandidat i presidentvalet 2024.

I en video på Twitter annonserar Haley sin kandidatur för presidentposten, där hon meddelar att det är ”dags för en ny generation”.

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

