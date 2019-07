Trumps hälsning till demokratiska politikerna: ”Åk hem”

USA Donald Trump går till stenhård attack på Twitter mot ett antal demokratiska politiker och kallar dem för ”anti-Israel”, ”pro-Al Qaida” och anklagar dem för att sprida hat. ”Vi kommer aldrig att bli ett socialistiskt eller kommunistiskt land. Om ni inte trivs här, kan ni sticka”, skriver Trump på Twitter.

Ett storbråk har utbrutit mellan fyra politiker för Demokraterna, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib och Ayanna S. Pressley, och president Donald Trump.

Somaliskfödda muslimen Ilhan Omar har tidigare fått kritik för uttalanden om att det amerikanska stödet till Israel beror på pengar från en amerikansk judisk organisation och andra uttalanden. Rashida Tlaib hamnade i blåsväder tidigare i år när det framkom att hon redan när hon svors in som kongressrepresentant sagt att man skulle ”impeach the motherfucker” om Trump (ungefär: ”ta den jäveln till riksrätt”). Ocasio-Cortez har nyligen varit i blåsväder efter att hon jämfört interneringslägren för migranter med andra världskrigets dödsläger och koncentrationsläger.

Sin vana trogen är det på Twitter som Donald Trump har gått till attack.

Han skriver att det är ”intressant att se hur de fyra talar om för folk i USA hur landet ska skötas samtidigt som de kommer från länder med havererade statssystem. Trump uppmanar de fyra att åka hem och fixa länderna som de kom ifrån.

….and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

Trump har anklagats för rasism efter kommentarerna. Men har fortsatt pressen mot det han menar är radikala politiker på vänsterkanten med Israel- och USA-fientliga åsikter. Som dessutom är socialister eller kommunister.

….They are anti-Israel, pro Al-Qaeda, and comment on the 9/11 attack, “some people did something.” Radical Left Democrats want Open Borders, which means drugs, crime, human trafficking, and much more…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

I en senare tweet citerar han partikamraten Lindsey Graham som i en intervju kallade de fyra för ”en hög med kommunister” och ”antisemiter” och ”anti-USA”.

….they are Anti-Semitic, they are Anti-America, we don’t need to know anything about them personally, talk about their policies. I think they are American citizens who are duly elected that are running on an agenda that is disgusting, that the American people will reject…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

…..to impeach President Trump on DAY ONE. Make them the face of the future of the Democrat Party, you will destroy the Democrat Party. Their policies will destroy our Country!” @LindseyGrahamSC Need I say more? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

Vid en pressträff slog de fyra, som i USA kallas ”The Squad”, tillbaka mot Trump.

– Trump sjösätter en uppenbart rasistisk attack på fyra korrekt valda kvinnliga ledamöter, där alla är färgade, sade Ilhan Omar.

De fyra har fått viss uppbackning – men också kritik – från den tidigare republikanske presidentkandidaten Mitt Romney. Romney säger att de fyra har använt ett språk om USA som han inte skulle ha använt men att Trump misslyckats med att ena landet.

I en färsk tweet återupprepar Trump sin uppmaning till de fyra.

Our Country is Free, Beautiful and Very Successful. If you hate our Country, or if you are not happy here, you can leave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2019

Trump anklagar även hela det demokratiska partiet för att se mellan fingrarna med vad Trump menar är ”hat mot USA och Israel”.

….and the many terrible things they say about the United States must not be allowed to go unchallenged. If the Democrat Party wants to continue to condone such disgraceful behavior, then we look even more forward to seeing you at the ballot box in 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019