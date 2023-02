Trumps tidigare rådgivare: Sverige bör inte böja sig för Erdogans krav

John Bolton är den amerikanske toppdiplomaten och politikerveteranen som tidigare jobbat som nationell säkerhetsrådgivare åt president Donald Trump. I en intervju med Nyheter Idag berättar han om sin hårda kritik mot den turkiske presidenten Erdogan, varför resten av Natos medlemmar borde överväga att utesluta Turkiet och att den svenska regeringen inte borde gå med på Erdogans krav.

– Att böja sig för den här sortens skurkaktiga beteende tycker jag inte ligger i Sveriges karaktär. Det borde inte göra det för någon Nato-medlem, säger Bolton.

Utöver sin roll i Trump-administrationen har republikanen John Bolton även verkat som FN-ambassadör samt ingått i administrationerna för presidenterna George W. Bush, George Bush den äldre och Ronald Reagan.

I juni 2020 publicerade han den bästsäljande boken The Room Where It Happened: A White House Memoir om sin tid i Trump-administrationen. Bolton riktade där kraftig kritik mot den tidigare presidenten.

Vita husets tidigare säkerhetsrådgivare har under en tid varit mycket kritisk mot Turkiets president Recep Tayyip Erdogan, som han menar inte har betett sig pålitlig allierad.

Till Nyheter Idag berättar han att han hoppas på en valförlust för Erdogan i det kommande valet som sker i maj.

– Jag tror att det turkiska folket inte stödjer Erdogans politik. Jag tycker att det här är politiken från en aspirerande Mussolini, och jag tror att om det är ett fritt och rättvist val i Turkiet så är det väldigt sannolikt att Erdogan förlorar, säger Bolton.

– Om han blir omvald, och synnerligen om han blir det genom fusk, tycker jag vi måste fråga oss vad som är värdet med Nato om vi har en sådan medlem.

