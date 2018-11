Trumps valfilm om illegala invandrare stoppas i USA

USA Tidigare har CNN, NBC och de andra stora nätverken vägrat att visa den. Nu stoppar även Fox News – den största nyhetskanalen i USA – president Donald Trumps senaste kampanjfilm mot illegal invandring, rapporterar Breitbart.

Inför mellanårsvalet i USA som i år hålls den 6 november har den politiska temperaturen hettats upp ordentligt. Det senaste är en uppmärksammad reklamfilm från Donald Trump om illegala invandrare. Både NBC och Fox meddelade på måndagen att man kommer att sluta visa Trumps kampanjfilm. I filmen är Luis Bracamontes med, en illegal invandrare som utvisats två gånger och som dömts till döden för mord på två poliser i Kalifornien.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

Tidigare har bland annat CNN vägrat visa filmen med motiveringen: ”Att den är uppenbart rasistisk”.

Stephen Collinson, politisk reporter på CNN skriver i en krönika att Trumps kampanjfilm är den mest laddade kampanjfilmen på 30 år när det gäller att anspela på ras och etnicitet.

”Trumps kampanjfilm är det senaste exemplet på presidentens vilja att ljuga och sprida rädsla, med målet att sikta in sig på etniska och sociala sprickor i samhället. Att omfamna demagogi för att stärka sin egen politiska makt och den republikanska mellanvalskampanjen”, skriver Collinson.

Donald Trump svarade snabbt på Twitter:

CNN refused to run this ad… I guess they only run fake news and won’t talk about real threats that don’t suit their agenda. Enjoy. Remember this on Tuesday. #vote #voterepublican pic.twitter.com/VyMm7GhPLX

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2018