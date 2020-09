Tunnelbanearbetare hade hemligt festrum under centralstation

Tre anställda vid tunnelbanan i New York anklagas för att ha inrett ett hemligt utrymme under centralstationen för att dricka alkohol, se på TV och vila. ”Första klassens läge på Manhattan” kallar utredare utrymmet, där det fanns soffa, TV och ett kylskåp för kalla öl.

Ett hemligt festrum har avslöjats under tunnelbanespåren på Grand Central station i New York, rapporterar The New York Post.

Läs även: Seattle anställer dömd ex-hallick som alternativ till polisen

Tre tunnelbaneanställda anklagas för att ha inrett ett utrymme med en soffa, en tv, en mikrovågsugn och ett kylskåp, där de druckit alkohol, tittat på tv och vilat.

Utredare hittade utrymmet bakom en plastvägg i en övergiven låsbutik nedanför spår 114, som är stationens lägsta nivå.

– Många New York bor har fantiserat om att luta sig tillbaka med en kall öl på första klassens läge på Manhattan – inte minst med såhär bra kommunikationer, säger Chefsinspektör Carolyn Pokorny.

Läs även: ”Protestera nu ditt jävla kukhuvud” – slagsmål mellan pendlare och miljöaktivister i Londons tunnelbana

Tillslaget mot den nedlagda låsbutiken kom efter att det kommit in två klagomål på att arbetare ska ha använt utrymmet till att dricka och ha fester.

De tre anställda männen nekar till att ha något att göra med utrymmet, men enligt utredare ska de lämnat fingeravtryck efter sig i utrymmet, och bevisningen mot männen ska vara ”överväldigande”. Bland annat ska ett kvitto med en av männens namn hittats på en madrass i utrymmet.

Männen är avstängda från sitt arbete utan lön och riskerar avsked, och Metro Norths president Cathy Rinaldi kallar det hela “skandalöst opassande” och “inte i enighet med Metro-North’s värderingar.”

Läs även: Gav upp bronsplats när konkurrent sprang fel – hyllas av sportvärlden