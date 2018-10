Tusentals migranter på väg till USA – Trumps svarar med indraget bistånd

USA Ett migranttåg på väg till USA genom Mexico har fått USA:s president Donald Trump att reagera. I en serie tweets på måndagen lovade han att dra in biståndet till Honduras, El Salvador och Guatemala, länder där många av migranterna härstämmar ifrån. – De kommer inte att komma in i USA, säger Donald Trump.

Migranttåget, som startade i Honduras, är just nu på väg mot gränsen mellan Mexico och USA. Något som Donald Trump har uppmärksammat och kommenterat. Enligt USA Today så beräknas ungefär 5 000 personer finnas i följet.

På Twitter skriver Donald Trump att ”kriminella” och ”okända personer från Mellanöstern” finns inne i migranttåget. Trump skriver också att han kontaktat både gränspolis och militär om situationen då Mexico inte klarat av att stoppa migranterna.

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws!



USA kommer också att straffa Guatemala, Honduras och El Salvador för att länderna inte stoppat sina invånare från att ta sig illegalt in i USA meddelade Donald Trump. Bistånd till länderna kommer att strypas, eller reduceras kraftigt.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018