Tusentals migranter vid polska gränsen

BELARUS/POLEN Ett stort antal migranter har tågat till Belarus gräns mot Polen för att försöka tränga sig in i det senare landet, rapporterar bland annat SVT. Polen har svarat med att skicka 12 000 soldater till gränsen där sammanstötningar har skett mellan migranter och gränspatruller.

Det handlar om tusentals migranter, framför allt från Mellanöstern, som försöker ta sig in i Polen via den taggtrådsförsedda och tungt patrullerade gränsen. Videor har lagts ut på sociala medier där man kan se stora folkmassor tåga längs vägarna mot gränsen. En del migranter har försökt forcera taggtrådsstängslen, och polska trupper har svarat med tårgas.

❗️A large group of migrants is moving towards the #Polish border pic.twitter.com/XeNn9Q7flm

— NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2021