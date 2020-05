TV-kändis gripen vid sexrazzia på Östermalm

View this post on Instagram

Kl. 10.00. Vaknar upp efter ett galet nattpass med enormt mycket att göra. Vi har slitit hårt och gripit flertalet män för att ha köpt sex. Trycket var så stort att flera av oss inte ens hade tid att få i oss lite mat under hela passet. Såhär dagen efter så är det några tankar som snurrar i mitt huvud. Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Tar du dig rätten att köpa dig tillträde till en annan människas kropp så kommer vår målsättning alltid vara att gripa dig. Fotografiet taget från tidigare inslag i Veckans Brott. #människohandel #prostitution #sexköp