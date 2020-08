Två kvinnor gripna – misstänkta för stöld av 7-årig pojkes MAGA-keps

USA Två kvinnor misstänks för att ha stulit en”Make America Great Again”-keps från en sjuårig pojke som stod utanför Demokraternas konvent i Delaware. Nu har de arresterats och är misstänkta för flera brott, bland annat ”endangering the welfare of a child” och rån, rapporterar lokala TV-stationen WDEL.

Det var Students for Trump, en pro-Trump-organisation riktad mot gymnasie- och universitetsungdomar, som på fredagen på Twitter delade ett videoklipp som visar en konflikt mellan två kvinnor – som av myndigheter identifierats som de två 21-åriga kvinnorna Camryn Amy och Olivia Winslow – och en kvinnlig Trumpsupporter och hennes 7-årige son.

Kvinnan var med sonen och demonstrerade för Trump utanför Demokraternas konvent i Wilmington, Delaware på östkusten i USA.

Videon visar hur Amy och Winslow river sönder pro-Trumpskyltar och tar upp en röd ”Make America Great Again”-keps som ligger på marken bredvid pojken.

I filmen ser och hör man den sjuårige pojken springa efter med gråt i rösten: ”That’s somebody elses hat” när kvinnorna går iväg med MAGA-kepsen.

Moments ago outside of the DNC convention, Joe Biden supporters attacked a 7 year-old boy.

He was attacked simply because he wore a @realDonaldTrump hat.

His name is Riley.

Watch it happen.

Listen to him cry.

Will Joe condemn this violence against Children?

Via @TrumpStudents pic.twitter.com/0624shmPDg

— Benny (@bennyjohnson) August 21, 2020