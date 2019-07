Twitter förbjuder ”nedsättande språkbruk” om religiösa grupper: ”Bara första steget”

USA Twitter skärper sina regler. Användare får inte längre uttrycka hatiska åsikter eller ”nedsättande språkbruk” om religiösa grupper. Regelförändringen har kommit till efter att Twitter haft diskussioner med allmänheten och externa experter, uppger techjätten själv i ett pressmeddelande. En forskare som SVT har talat med säger att ”det är på tiden”.

Twitter har sedan augusti förra året skärpt regler och satt ökad fokus på att plattformens regler om kränkningar och liknande efterlevs. Det var då medieprofilen Alex Jones – känd bland annat för konspirationsteorier om masskjutningen i Sandy Hook – stängdes av.

– Säkerheten måste komma först, kommenterade Jack Dorsey, Twitters vd.

Senaste förändringen kom på tisdagen, den 9 juli. Då meddelade techjätten att religiösa grupper numera är fredade. Tidigare har Twitter fokuserat på hot, hat och angrepp på enskilda individer. Nu breddas anslaget. I ett pressmeddelande skriver Twitter:

”Vi skapar våra regler för att hålla människor säkra på Twitter, och de utvecklas ständigt för att återspegla verkligheten i den värld vi arbetar inom. Vårt primära fokus är att ta itu med riskerna för någon kommer till skada offline, och forskning visar att nedsättande språkbruk ökar den risken. Som ett resultat, efter månader av samtal och feedback från allmänheten, externa experter och våra egna team, utökar vi våra regler för hatiskt beteende till att även inkludera språk som avhumaniserar andra på grundval av religion.”

Today we’re announcing an expansion to this policy which will address dehumanizing language towards religious groups. This is just the first step. Over time we'll expand the policy to include more groups and update you along the way. Learn more: https://t.co/yAZruwobJT

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 9, 2019