Tyckte maten var för sen – misshandlade Burger King-biträde

NEW YORK Två män eftersöks av polisen i New York efter att de attackerade och misshandlade ett biträde på Burger King i början av december, rapporterar New York Post.

De misstänkta männen ska ha klagat på att deras beställning tog för lång tid, innan de gick till angrepp på biträdet på hamburgerrestaurangen i Brownsville vid sex-tiden på eftermiddagen den 4 december, enligt polisen.

Övervakningsfilm från händelsen som släppts av New York-polisen visar hur en av männen hoppar över disken där han börjar brottas med biträdet. Sedan misshandlar båda männen biträdet med slag i ansiktet.

Minst en av männen ska ha visat en kniv under överfallet, enligt polis.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know these guys? On 12/4/21 at approx 6:14 PM, inside of 1661 Linden Blvd in Brooklyn, the suspects engaged in a dispute with a 22-year-old male, then punched him multiple times while displaying a knife. Any info? DM @NYPDTips or call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/Y843eiAWkU

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 4, 2022