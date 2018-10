Tysk far värjde dotter från tafsande migrant – utreds för misshandel

MÜNCHEN En 42-årig tysk far värjde sin dotter mot en tafsande migrant med ett knytnävsslag i ansiktet. Nu utreds mannen för misshandel, rapporterar Merkur. Samtidigt utreds även migranten för sexuellt ofredande.

Det var under ölfestivalen oktoberfest i München den 2 oktober, vid tågstationen Hackerbrücke, som en berusad eritreansk migrant tog den 21-åriga kvinnan under kjolen. Kvinnan var emellertid med sin far, som reagerade med att slå migranten i ansiktet.

En säkerhetsvakt bevittnade händelsen och underrättade polis, och nu utreds både fadern och migranten för misshandel respektive sexuellt ofredande. Utredningen av fadern har väckt vrede i tyska kommentarfält, där många av tidningen Merkurs läsare anser att mannen hade all rätt att värja sin dotter från ofredandet.

Läs även: Män tafsade på kvinnor i Motala – polisen lämnar ut signalement

Men enligt Petra Wiedmann, talesperson för den federala polisen i München, är polisen skyldiga att ut utreda även fadern efter händelsen.

– Det är upp till domstolen att bedöma ärendet. Det finns en misstanke om två brott, det ena gäller sexuellt ofredande och den andra en fysisk skada. Polisen är enligt lag skyldig att utreda båda, sade Wiedmann till Merkur.

Wiedmann påpekade också att den som drabbas av sexuella ofredanden på tyska tågstationer kan vidta lämpligare åtgärder för att värja sig eller sina närstående än att använda nävarna, som att tillkalla säkerhetspersonal.