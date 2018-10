UD vägrar stoppa stöd till tortyranklagad säkerhetstjänst

STOCKHOLM UD tänker inte följa Human Rights Watch uppmaning att stoppa stödet till den palestinska säkerhetstjänsten som organisationen anklagar för ”systematisk tortyr”, avslöjar Världen Idag. I sitt svar till Världen Idag skriver UD att EU:s stöd handlar om att ”främja respekten för de mänskliga rättigheterna”.

Humar Rights Watch har i en ny rapport uppmanat USA, EU och andra aktörer att dra in sitt stöd till den palestinska säkerhetstjänsten ”så länge de fortsätter med systematisk tortyr och andra övergrepp”.

– Palestinska ledare reser jorden runt för att prata om palestiniers rättigheter, samtidigt som de leder ett maskineri av förtryck för att krossa oliktänkande, sade Omar Shakir, organisationens chef för Israel och Palestina till TT när rapporten släpptes.

Rapporten “‘Two Authorities, One Way, Zero Dissent:’ Arbitrary Arrest and Torture Under the Palestinian Authority and Hamas” släpptes den 23 oktober och kartlägger de rivaliserande palestinska myndigheternas övergrepp mot sin civila befolkning. Enligt rapporten arresterar och torterar både Hamas och den palestinska myndigheten ”fredliga kritiker och motståndare” på sina respektive områden.

UD om att dra in stödet: ”vore att stoppa mycket viktigt arbete”

Nu avslöjar Världen Idag att svenska UD inte tänker följa Human Rights Watch rekommendationer och försöka stoppa stödet till den palestinska säkerhetstjänsten.

”Att dra in det stödet vore att stoppa mycket viktigt arbete”, skriver UD till Världen Idag på den direkta frågan om de tänker driva frågan om att stoppa stöder till den palestinska säkerhetstjänsten inom EU.

UD menar istället att EU:s civila mission EUPOL COPPS, som rapporten nämner, ”bistår Palestinas polis och rättsväsende med utbildning och träning enligt internationell standard. En viktig del av det är att främja respekten för de mänskliga rättigheterna.”