Ungdomar torterade man i en veckas tid – för nöjes skull

STOCKHOLM Kvinnan på banken blev chockad då en panikslagen man kom fram till henne och förklarade att hon måste ringa polis och att han blivit torterad av beväpnade män som just nu vaktade på honom utanför banken , men hon gjorde som han bad. Det innebar slutet på en helvetesvecka där mannen utsatts för både fysisk och psykisk tortyr av en grupp tonåringar som tagit över hans lägenhet. – Vi tycker inte synd om dig, vi älskar det här, skall en av dem ha sagt till mannen.



Som Aftonbladet var först att uppmärksamma dömdes idag tre tonåringar för bland annat grov misshandel, människorov, försök till utpressning och övergrepp i rättssak. En 45-årig man blev knivskuren, brännmärkt och förnedrad i en veckas tid. Många ungdomar uppmanades av den drivande trion att misshandla honom för nöjes skull.

”Det största misstag jag gjort”

45-åringen berättar i förhör om att han som en följd av ett mycket stressigt arbete gick in i väggen och blev utbränd. Han blev sjukskriven, och för att komma ifrån ett växande alkoholproblem fick han i början av februari rådet av en vän att testa cannabis istället.

– Och vi pratade igenom och då tyckte han: ja, det finns här om du vill lugna ned dig så kan jag fixa någonting och röka, sa han. Och det var det största misstaget jag har gjort, jag skulle ha hållit mig borta och handlat mat och åkt hem istället, uppger 45-åringen.

Vännen tog honom till Hökarängens torg där han köpte tio gram hasch av en 15-åring på krita eftersom han saknade pengar vid tillfället. De bytte nummer, och under de kommande veckorna kom 15-åringen vid några tillfällen förbi för att låna lägenheten för att röka cannabis.

Mardrömmen började den 28 februari, då 45-åringen blev uppringd av 15-åringen som bad att bli insläppt och då 45-åringen tyckte synd om honom gick han med på det och sade till honom att han kunde övernatta på soffan.

Något senare, medan 45-åringen befann sig i köket och drack vatten, släppte 15-åringen in ett antal ungdomar som rusade in och gav sig på 45-åringen och slog honom upprepade gånger i ansiktet tills han slutade kämpa emot och höjde armarna i luften. Den i ungdomsgänget som var mest drivande skall då ha förklarat att ”Vi har ockuperat din lägenhet. Vi har kidnappat dig. Vi kommer att vara här och vi gör vad vi vill med dig. Vi kommer att få pengar av dig.”

45-åringen blev fråntagen nycklar och mobiltelefon, och ett fönster täcktes över med ett täcke för att hindra insyn från grannarna. Den följande veckan hölls 45-åringen fången i sitt eget hem, och då bekanta hörde av sig tvingades han ljuga och säga att han drabbats av en magsjukdom och inte kunde ta emot några besök.

”Han är våran slav”

Under veckan som följde torterades 45-åringen i princip varje dag. Han var tvungen att sitta i en fåtölj hela tiden och fick sällan gå på toaletten. Vid ett tillfälle fick han en cheeseburgare från McDonalds som blivit över, men annars fick han inte äta något, och knappt dricka vatten. Varje dag fick han städa efter ungdomarna och torka upp sitt eget blod från golvet.

Tortyren bestod av upprepade slag mot ansiktet, ibland med knogjärn, och flera gånger skars han med kniv. Bland annat fick han ”FTP” inristat i benet. ”FTP ” står för ”fuck the police”, och denna akronym brändes även in i taket och ristades i en vägg. En dag blev han bränd många gånger med upphettade knivar, och han fick smält stearin och plast hälld över sig.

Några av gärningsmännen befann sig i 45-åringens hem hela veckan, andra kom och gick. 45-åringen uppskattar att det som mest hade varit tjugo personer hemma hos honom. En av dagarna fyllde en av dem år, och då var det fest i lägenheten.

– Då var det fest för psykopaterna. Eftersom det är lördag ska det bli ännu mer. Vid det här laget hoppades jag på att grannarna skulle märka att något hände. Det var mycket spring, de kastade nycklar. Sedan kom utländska från brandbergen, 90% av dem var utländska. 3-4 var svenskar. Med kniv och hot mot halsen och magen. Ytterligare var jag tvungen att ta stryk. Sen när de haft det roliga sa de ”vi tycker inte synd om dig, vi älskar det här. Tror du det är första gången det är vi gör det här, det här är nytt för dig men inte för oss”, berättar 45-åringen i förhör och fortsätter:

– Och de har bara sagt till de här killarna, en del var från Brandbergen, en del var från Farsta, det vet jag för de började prata lite för jag försökte memorera så mycket som möjligt. Och de sa: ”ja, han är våran slav. Ni får cutta honom om ni vill, vi ska spela spel nu på PS4”.

Många av besökarna följde uppmaningen att utöva våld mot 45-åringen där han satt i sin fåtölj, även om ingen av dem skall ha skurit honom. En del reagerade dock med bestörtning och menade att kidnapparna gått för långt.

Gärningsmännen utnyttjade också att 45-åringen hade en ung son som denna vecka bodde på en annan adress. De hotade flera gånger med att skära halsen av sonen om 45-åringen försökte med något.

Hel tiden spelades hiphopmusik som bland annat handlade om att hata polisen, och i synnerhet en låt användes gång på gång för väcka sadismen hos gärningsmännens.

– Speciellt en låt de körde på under misshandel, ”I got murder in my mind”, heter den. ”I got murder in my mind. Jag har k-pist, jag har Kalasjnikov, jag pepprar alla, pepprar”. Ursäkta jag säger ordet, ursäkta pepprar polisen, jag pepprar det och det. Det var bara sådan där hiphop. Och de körde den om, om och om och om. Det var så och jag hatade den där låten. De körde den på natten när de sov, de körde den på dagen, högt. Så det var deras sätt att komma igång för att misshandla mig. Satte alltid på den låten I got murder in my mind, berättar 45-åringen i förhör.

Kidnapparna ville ha pengar – det kunde offret utnyttja

Den ursprungliga skulden på 1000 kronor skulle nu ersätttas med 25 000 kronor, och vid ettt tillfälle skickades en minderårig pojke för att ta ut pengar med hjälp av 45-åringens bankkort. 45-åringen hade dock avsiktligt gett dem en gammal kod, så uttagsförsöket misslyckades.

– De skickade en unge. Det värsta är att de har, att de har små, jag räknar de som småbarn. 13-åringar som de har klorna på i området. Och de tvingar dem att sno från affärer. Både mat, red bull, godis. Och i utbyte kanske de ger dem en liten bit joint eller någonting. De här 13-åringarna är livrädda för dem och vågar inte ens berätta för sin mamma att han har åkt fast flera gånger, säger 45-åringen i förhör.

Han insåg att hans enda möjlighet till räddning var att på något sätt få lämna lägenheten, och om han kunde övertyga kidnapparna att han behövde besöka banken kunde det bli en väg ut ur mardrömmen.

Besöket på bankkontoret i Farsta långhalades eftersom ungdomarna vaknade för sent för att de skulle hinna dit, men den 7 mars kom de iväg. Två av ungdomarna, en av dem beväpnad med kniv, följde med 45-åringen för att se till att han inte lurade dem, men ändå blev de överlistade.

45-åringen visste att det på banken fanns en kvinna som liksom han kom från Eritrea, så han tilltalade henne på tigrinja och uppmanade henne att ringa polis. Hon blev chockad men gjorde som hon blev tillsagd. De medföljande ungdomarna greps på platsen, och 45-åringens son hämtades av polis för att få träffa sin far och vara säker från eventuella hämndgärningar från de kriminella ungdomar som fortfarande var på fri fot. För 45-åringen var det en känsla av befrielse.

– Jag har aldrig vart så glad i mitt liv. [När polisen kom] visste jag att jag var i trygga händer. Sedan berättade jag för patrullen och träffade en läkare här. Sedan är jag här, jag vet att jag eller min son aldrig kan återvända till lägenheten. De är för många, de har för många kontakter, säger 45-åringen i förhör.

Unga gärningsmän – milda straff

Den som pekats ut som den mest drivande i tortyren var 17 år vid tillfället men har sedan dess fyllt 18 år. Tingsrätten skriver i domen att hans brott motsvarar åtta års fängelse för en person över 21, men på grund av sin ålder döms han istället till sluten ungdomsvård i ett år och nio månader. En annan 17-åring döms till sluten ungdomsvård i ett år och sju månader, medan en 16-åring döms till sluten ungdomsvård i ett år och två månader. Tillsammans skall de tre betala ett skadestånd om 120 000 kronor till 45-åringen. Ytterligare två åtalade döms för mindre grov brottslighet, och en frias helt.

