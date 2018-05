Ungerns vice statsminister: ”Muslimsk invasion kommer göra européer till en minoritet på sin egen kontinent”

TRANSSYLVANIEN Ungern vice statsminister, Zsolt Semjén, gick till hårt angrepp mot EU:s flyktingpolitik under ett tal i grannlandet Rumänien. ”Den europeiska civilisationen befinner sig i extrem fara”, säger ungerska Kristdemokraternas ordförande, enligt Breitbart.

Ungerns ledare har vid flera tillfällen under de senaste åren varnat Europa för en förestående katastrof, med tanke på dess migrationspolitik. Under veckan har landets vice statsminister, Zsolt Semjén, besökt Rumänien och dess stora västra region Transsylvanien, som befolkas av många ungrare.

Zsolt Semjén, 55, pekar ut två faktorer till varför Europas befolkning riskerar att bli en minoritet inom en snar framtid: Den muslimska pågående invasionen och europeiska ledares motvilja mot kyrkan och allt som har med kristendomen att göra.

– Jag vill först framhålla att jag ser islam som en stor civilisation och världsreligion, men islam är inte en del av den europeiska civilisationen, säger Semjén och utvecklar:

– Följaktligen, om ett stort antal muslimer kommer till Europa, återförenas med sina familjemedlemmar här, om vi tittar på demografiska trender och det faktum att muslimer inte gärna assimileras, eller ens integreras i den europeiska civilisationen, innebär det att vi väldigt snart kan bli en minoritet på vår egen kontinent.

”Redan för sent för vissa länder”

Zsolt Semjén, som är ungerska Kristdemokraternas ordförande, konstaterar att parallella samhällen redan har utvecklats i delar av Europa, att hotet om att tvingas leva i sharia är högst reellt, och att vi snart har passerat gränsen för återvändo.

– Tyvärr tror jag att det redan är för sent för vissa länder, säger Semjén och menar att bland annat Frankrike befinner sig i farozonen.

– Jag vågar nog påstå att detta är den sista generationen som kommer att leva på det ”franska sättet” i Frankrike.

Orban: “Our greatest threat is the indifferent silence of a European elite who are renouncing their Christian roots” https://t.co/2KoLLOXJqy

— Jack Montgomery ن (@JackBMontgomery) 12 oktober 2017