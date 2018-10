Uppgifter: Journalist avrättad i Turkiet av saudiskt mördarteam

ISTANBUL Den turkiska polisen misstänker att mordteamet låg i bakhåll när Washington Posts krönikör Jamal Khashoggi gick in på det saudiska konsulatet i Istanbul och att de sedan mördat honom. Det saudiska kungahuset pekas ut som uppdragsgivare till beställningsmordet med motivet att Kashoggi har varit en ihärdig kritiker av den saudiska diktaturens förtryck.

Khashoggi, som är saudisk medborgare men hade utvandrat till USA, planerade att gifta om sig med sin fästmö Hatice Cengiz och besökte därför i slutet av september det saudiska konsulatet i Istanbul för att avsluta äktenskapet med sin saudiska fru.

Fästmön vittnar om att han kände sig orolig och otrygg inför att besöka konsulatet. Han var orolig att han skulle gripas och föras till Saudiarabien på grund av den starka kritik han riktat mot det saudiska kungahuset. Besöket till konsulatet förlöpte dock väl och gav inga skäl till ytterligare oro.

Efter några dagar kontaktades dock Khashoggi av konsulatet som som sa att hans skilsmässoansökan var i oordning och ville att Khashoggi skulle komma tillbaka för att reda ut saken. Den 3 oktober gör Kashoggi ett andra besök till det saudiska konsulatet och är sedan dess försvunnen.

Konsulatet förnekar att de haft något med Khashoggis försvinnande att göra. De medger att visserligen varit där men säger att han sedan har lämnat konsulatet efter sitt besök. Film från övervakningskameror utanför konsulatet visar dock hur Khashoggi går in i det Saudiarabiska konsulatet men filmen visar inte att han lämnat konsulatet.

– Det är tydligt att han aldrig kom ut, säger en källa med insyn i utredningen till Washington Post.

Turkiska myndigheter har fastslagit att ett team på 15 personer anlände till konsulatet från Saudiarabien tidigare samma dag för Khashoggis planerade besök. Teamet har – bara några timmar efter Khashoggis försvinnande – delat på sig och flugit till Kairo respektive Dubai.

Saudiska myndigheter har förklarat att dessa personer utgjorde ett utredningsteam med uppgift att efterforska vad som hänt med Khashoggi. Den turkiska polisen misstänker dock att dessa personer har utgjort en avrättningspatrull och att de styckmördat Kashoggi inne på konsulatet.

Turkisk polis misstänker att man sedan fraktat bort hans kropp i den skåpbil med tonade rutor som övervakningskameror utanför konsulatet fångat på bild. Turkisk polis har sedan försökt spåra skåpbilen genom att granska film från övervakningskameror runt om i Istanbul men när den körde ut på en motorväg tappade man bort den, skriver Washington Post.

Enligt en insatt källa snappade amerikansk underrättelsetjänst upp kommunikation mellan saudiska tjänstemän gällande hur man skulle kunna lura Khashoggi till Saudiarabien. Syftet skulle enligt källan vara att gripa Khashoggi. Det framgår inte om syftet för gripandet var för att döda honom, skriver Washington Post.

Nu vädjar Khashoggis fästmö till president Donald Trump och hans fru Melania Trump om hjälp för att ta reda på vad som hänt Khashoggi. Hon vädjar även till Saudiarabiens kung Salman och kronprinsen Mohammed bin Salman om att de ska överlämna det saudiska konsulatets egna övervakningsfilmer – även om det skulle kunna skapa en politisk kris, skriver hon i Washington Post.

“If the reports of Jamal’s murder are true, it is a monstrous and unfathomable act,” Fred Hiatt, editorial page editor for The Post, said in a statement.

Jamal Khashoggi has been writing for Global Opinions for a year. https://t.co/sJuFS30Wjo

— Washington Post Opinions (@PostOpinions) October 6, 2018